Eerste ziekenhuis van Drenthe staat te koop: 'Kans dat je hier levend uitkwam, was nihil'

"Het zag er lang verwaarloosd uit", weet Jakobs. "Het is nu echt weer prachtig geworden." Het heeft tegenwoordig de status van gemeentelijk monument. Dat heeft het mede gekregen omdat er in het Noorden, voor zover bekend, geen vergelijkbare ziekenhuizen of -huisjes uit deze periode zijn overgebleven.

Te duur

Aan de woning in de Havenstraat hangt een prijskaartje van 720.000 euro, maar het kan ook opgedeeld worden in twee appartementen. Eén op de begane grond en één op de eerste verdieping. Het is een heel ander bedrag dan de bouw van het ziekenhuis in 1895. Niet zo gek, met inflatie en de invoering van de Euro in de tussentijd.

In 1882 was er al een plan om een ziekenhuis te bouwen in Meppel. Dat plan ging niet door. Het bleek te duur: 12.843 gulden en 27 gulden om precies te zijn. In 1895 volgt een nieuwe poging. Zonder een apart gebouw voor de conciërge kan het stukken goedkoper, blijkt. Kosten: 6.300 gulden.

Patiënt per dag