Drentse gemeenten willen dat cliënten Cosis sneller zelfstandig gaan wonen

"De cliënten wonen beschermd en we zijn het helemaal eens met de gemeenten dat zoveel mogelijk cliënten zelfstandig moeten gaan wonen," zegt Ria Stegehuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Cosis. "Alleen een tijdslimiet opleggen betekent een enorme druk. Voor sommige mensen is het haalbaar en voor sommige niet. Wij willen dat de gemeenten kijken naar het individu."

Terugvallen dreigt

Cosis verwacht dat zo'n 70 procent van de cliënten uiteindelijk zelfstandig kan wonen. "Ik denk dat iedereen dat heel graag wil. Maar wel als je er zelf klaar voor bent. Je gaat niet voor je lol beschermd wonen. Dat doe je omdat er al heel veel aan vooraf is gegaan, als er een heleboel dingen mis zijn gegaan. Daar heb je tijd voor nodig," zegt Lotte Wijnroks, coach van de GGZ-cliënten van Cosis.

Als het zo snel moet gebeuren, zouden ze volgens Cosis instabiel kunnen raken. "Dat uit zich dan bijvoorbeeld in verward worden, terugval qua psychische klachten. Dat is iets dat we gewoon absoluut niet willen," aldus Wijnroks. Alleen al het vooruitzicht op het snel moeten verhuizen veroorzaakt volgens haar al onrust.

Blijvend in gesprek

De rechtbank doet morgen uitspraak. Wat gebeurt er als Cosis de rechtszaak verliest? "De relatie met de gemeenten is goed. Dan gaan we gewoon weer in gesprek over hoe die mensen hun zorg en een woning kunnen behouden in Noord- en Midden Drenthe. Want het zijn ook inwoners van deze gemeenten."

Het gaat om de gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Hoogeveen, Meppel, Westerveld, Noordenveld, Tynaarlo, De Wolden en Aa en Hunze. Op het gebied van beschermd wonen voor psychiatrische cliënten is Cosis in die gemeenten de grootste instelling.

De gemeenten willen niet reageren zolang de zaak onder de rechter is.

Toenemende bureaucratie

De rechtszaak gaat ook over de eis van gemeenten dat zorginstellingen van alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan moeten leveren, nog voor er überhaupt een contract is tussen Cosis en gemeenten, dus voor de aanbestedingsprocedure. Ook de tarieven zijn onderdeel van het kort geding. "De lonen gaan omhoog in de CAO's en de pensioenpremies stijgen, maar de gemeenten indexeren niet," aldus Cosis-bestuurder Ria Stegehuis.