CDA-Kamerlid Agnes Mulder verlaat landelijke politiek

CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen wordt de nieuwe directeur van werkgeversvereniging VNO-NCW MKB Noord. Ze volgt de onlangs vertrokken Ton Schroor op.

Mulder (49) begint op 1 juni aan haar nieuwe baan. Daarmee maakt ze haar huidige termijn als Tweede Kamerlid voor het CDA niet af. Mulder zit sinds 2012 in de Kamer, waar ze voor het CDA de woordvoering doet in het gasdossier en ook de portefeuille economie heeft.

Van daaruit houdt ze zich veel bezig met het midden- en kleinbedrijf, energie, duurzaamheid en innovatie.

Thuiskomen

Agnes Mulder is blij met haar nieuws functie. "VNO-NCW MKB Noord voelt voor mij als thuiskomen. Na tien jaar als volksvertegenwoordiger in Den Haag keer ik terug naar mijn regio. Ik kijk er naar uit om met de leden aan de slag te gaan op het gebied van energie, bereikbaarheid en werkgelegenheid voor een bloeiend Noord-Nederland", aldus Mulder.

Voorzitter Sieger Dijkstra van de ondernemersorganisatie heeft lovende woorden de nieuwe directeur. "We hebben met Agnes Mulder volgens mij een geweldige nieuwe directeur gevonden voor onze vereniging. Met haar opleidingen, ervaringen bij de bank en de Kamer van Koophandel en de kennis van het Noorden en het Haagse hebben we een persoon gevonden die een unieke combinatie biedt die heel goed bij ons past. We hebben als bestuur het vertrouwen dat zij in staat is om een prachtige bijdrage te leveren aan een goed ondernemersklimaat in het Noorden en een verbetering van de brede welvaart in Friesland, Groningen en Drenthe!"

Begonnen bij ABN AMRO, daarna Kamerlid

Agnes Mulder begon na haar studies Engels en internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 haar carrière in het bankwezen bij ABN AMRO. Ze was tot 2012 vestigingsleider bij de Drentse kantoor van de Kamer van Koophandel.