Geslaagde proefrit: Drentse politiek voor spoorverbinding Emmen-Rheine

Het was een historisch ritje. Want sinds 1939 rijden er geen personentreinen van Coevorden naar Bad Bentheim meer. Op vrijwel het geheel Duitse deel van de lijn verdween in 1979 het personenvervoer. Tot deze zomer. In een paar jaar tijd kregen de Bentheimer Eisenbahn (BE) en de Duitse regionale overheden het voor elkaar: weer personenverkeer tussen Bad Bentheim en Neuenhaus vlak bij Coevorden. Voor 50 miljoen werden de oude spoorlijn opgeknapt en moderne treinen gekocht. Het reizigersaantal is boven verwachting.

Coevorden en Emmen

Het volgende doel is door naar Coevorden, later Emmen. De oude spoorlijn van Neuenhaus naar Coevorden moet daarvoor flink op de schop. En er moet nog een extra trein worden gebouwd. Kostenschatting: 20 miljoen euro. Het grootste deel nemen de Duitsers voor hun rekening. "De deelstaatregering van Niedersachsen en de regering in Berlijn hebben het geld al toegezegd, mits de maatschappelijke kosten-batenrekening goed uitpakt. Die lijkt gunstig, begin 2020 is die klaar", vertelt bestuursvoorzitter Joachim Berends van de BE enthousiast.

Drenthe en Nederland moeten de rest doen, vanaf de grens tot aan station Coevorden. Ongetwijfeld gaat dat ook nog over een paar miljoen maar dat zijn peanuts in spoorprojecten als deze. "ProRail zoekt momenteel uit wat er allemaal moet gebeuren. We moeten nog op zoek naar geld en daarvoor zullen we ook in Den Haag gaan aankloppen", zegt projectleider Ina Roelfs van de provincie Drenthe.

Brede steun

Veel Statenleden die met de proefrit mee zijn willen er Drents geld in steken. PvdA'er Ralf du Long en CDA'er Eline Vedder laten het nog een beetje afhangen van de exacte begroting maar in principe zijn ze voor. "We willen dit dus moeten we er wat voor over hebben", aldus Du Long.

GroenLinks-fractievoorzitter Henk Nijmeijer was al lang om en geniet van de proefrit. En ook zijn SP-collega's Greetje Dikkers en Hendrikus Velzing van Forum voor Democratie willen de portemonnee wel trekken voor het Nederlandse deel van de lijn. Velzing wil zelfs de Duitsers indien nodig wel helpen omdat zij het grootste deel van de 27 kilometer voor hun rekening nemen.