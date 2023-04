Relatief nieuwe tekenziekte rukt langzaam op: 'Nog in de beginfase, geen paniek'

Er is geen reden tot paniek over een relatief nieuwe ziekte die je kunt krijgen door een tekenbeet. Dat zegt André Efftink van Landschapsbeheer Drenthe. Meerdere media schrijven over het TBE-virus, waarbij een heel klein percentage mensen overlijdt aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking.

"Ja, er is een opmars. Maar die gaat relatief langzaam", aldus Efftink.

Vakantie

Volgens de natuurdeskundige waart de tekencefalitis (TBE) vooral rond in Oostenrijk, Zwitserland en de Oostbloklanden. Het verschil met de andere - meer bekendere - tekenziekte Lyme is dat het TBE-virus in de snuit van de teek zit. Daardoor komt het virus sneller het lichaam in.

Mensen die deze zomer op vakantie gaan richting genoemde landen hoeven zich volgens deskundigen geen zorgen te maken. "Wij zien geen aanleiding om iedereen die nu op vakantie gaat te vaccineren", laat Geert Jan Stijntjes weten. Hij is arts team infectieziektebestrijding van de GGD. Stijntjes noemt de verhalen uit de krant ietwat sensationeel.

Stijntjes benadrukt dat mensen goed moeten opletten op vakantie. "Maar dat is altijd al zo geweest. Mochten er mensen zijn die toch graag willen bellen met de GGD dan mag dat altijd. Dan maken wij met hen een risico-inschatting. Maar vaak zal het erop uitkomen dat vaccinatie echt niet nodig is."

Natuurwerkers

Volgens Efftink is het inenten vooral nuttig voor mensen die veel in de natuur werken. "Zorg er verder gewoon voor dat je goed beschermd bent tegen de teek. Draag teekwerende kleding, sokken over de broek. Maar dat is niet anders dan anders", aldus Efftink.