Vermeende tipgever gewelddadige overval Anreep mag niet naar huis

De woning in de buurtschap werd in december vorig jaar overvallen. Volgens politie en justitie was die overval gewelddadig.

De tiener zou daarbij ook informatie hebben gegeven over de camera's die bij de woning hangen. Dat kwam vandaag tijdens een inleidende zitting naar voren. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De 19-jarige blijft de komende drie maanden vastzitten.

Volgens het OM zou de tiener de bende hebben ingefluisterd dat er twee tot vijf ton in de woning lag. De verdachte zit vast op basis van afgeluisterde telefoongesprekken en berichten via sociale media. Op zijn kamer lag een bon van afgestort muntgeld, afkomstig uit de woning.

Zijn advocaat noemde de bewijzen te mager. "Het was een publiek geheim dat er geld in die woning lag. De zoon des huizes strooide dat rond op het voetbalveld", zei de raadsman. De tiener kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat in de woning is gebeurd, zei de raadsman.