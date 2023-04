Recreatiepark Nieuwlande bij Wapse nu definitief park om te wonen

Park Nieuwlande in Wapse verandert definitief in een park om te wonen. De gemeenteraad van de gemeente Westerveld is akkoord met de wijziging van recreatie naar woonbestemming. Daarmee is Nieuwlande het eerste park in de gemeente waar permanente bewoning officieel wordt toegestaan.

"Dit park is een mooi voorbeeld waar in samenspraak met de eigenaren de verandering van recreëren naar wonen mogelijk is geworden vanuit het project Vitale Vakantieparken", zegt wethouder Jacob Boonstra.

Wens bewoners

Het recreatiepark bij Wapse wordt al decennia permanent bewoond. Officieel mag dat niet, maar de gemeente gedoogde de bewoning. Nu voor alle vakantieparken in de gemeente wordt onderzocht wat voor de toekomst de belangrijkste mogelijkheden zijn, zagen bewoners hun kans om het bewonen van de huisjes te legaliseren.

Ze benaderden de gemeente om te onderzoeken of de verandering mogelijk was. Toen in 2020 uit onderzoek bleek dat dit een geschikte optie was voor Nieuwlande, gingen gemeente en huisjeseigenaren met elkaar om tafel.

Begin deze maand werd er een overeenkomst ondertekend door de partijen, gisteravond ging de gemeenteraad van Westerveld akkoord met de veranderingen.