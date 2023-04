Minderjarige jongen uit De Wolden opgepakt voor bezit nepvuurwapen

Een minderjarige jongen uit de gemeente De Wolden is gisteravond met getrokken wapens opgepakt op de Helperzoom in Groningen. Dat gebeurde nadat de politie meldingen ontving van getuigen dat er iemand met een vuurwapen zou lopen.

Agenten troffen even later in de buurt van station Europapark inderdaad een jongen aan die een op echt gelijkend nep-vuurwapen bij zich droeg, weet RTV Noord . De minderjarige verdachte is opgepakt en voor verhoor naar het politiebureau gebracht.

De politie zegt dat het standaardprocedure is dat de verdachte met getrokken pistolen is aangehouden. "Als wij een melding krijgen van iemand met een vuurwapen gaan we zeer voorzichtig te werk en trekken we onze dienstwapens. Wij waarschuwen ook altijd voor nep-vuurwapens: draag ze niet, want de politie kan ze op afstand niet van echt onderscheiden."