Gps-apparatuur gestolen bij loonbedrijf in Smilde: 'Je voelt je niet meer veilig'

Bij Loonbedrijf H. Pomper en Zonen in Smilde is in de nacht van maandag op dinsdag gps-apparatuur gestolen uit de schuur. Dieven hebben een zogeheten gps-bol en twee schermen meegenomen.

Volgens Martine Pomper van het loonbedrijf wordt de schade geschat op zo'n 20.000 euro. Ze kwamen erachter omdat er in de ochtend een deur openstond die ze normaal nooit gebruiken. "Maar als we dat niet gezien hadden, dan hadden we het wel gemerkt aan de vaseline-achtige substantie op de deur."

Die substantie smeren de inbrekers op de deur om geen sporen achter te laten. "Ze hadden ook handschoenen aan, dus vingerafdrukken zouden we niet vinden", aldus Pomper.

Geld terug van de verzekering

Een alarmsysteem heeft Pomper niet. "Als we dat wel hadden, hadden we er waarschijnlijk niets aan gehad. De schuur bestaat uit damwanden, daar knippen ze zo een gat in."

Het geld van de gps-apparatuur krijgt Pomper wel terug van de verzekering. "We kregen van de verzekeraar al eerder het bericht dat we de polis goed in de gaten moesten houden. Dat hebben we gedaan, we krijgen de dagwaarde terug. Daar koop je geen nieuwe voor en daarnaast kost het je weer een halve dag om alles in orde te maken."

Ook wordt Pomper volgens eigen zeggen aangetast in haar veiligheid. "Ze komen toch je terrein op, je voelt je toch minder veilig in huis met je man en drie kinderen."

Op beeld bij de buren

In Noord-Nederland wordt de laatste tijd vaker ingebroken bij boerenbedrijven en wordt gps-apparatuur gestolen. Of het om dezelfde daders gaat weet Pomper niet. "Ze dragen sportkleding en een pet over de ogen."

De gps-dieven staan wel op de camerabeelden van het loonbedrijf. "We zien ze ook weglopen en bij de buren zien we ze langslopen. Ze hebben denk ik de auto verderop geparkeerd." Op de camerabeelden zijn de dieven niet duidelijk op beeld.

Reactie politie

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er twee aangiften zijn opgenomen. Naast het Pomper in Smilde is ook een agrarisch bedrijf in Wildervank slachtoffer geworden van gps-diefstal. De politie heeft de twee zaken in onderzoek.