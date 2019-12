Ruben Roosken: Ik ben klaar om te spelen

De pas 19-jarige Klazienavener (verre familie van de legendarische SC Drente-spits Tonny Roosken) viel dit seizoen al drie keer in en is een optie om de geschorste Lorenzo Burnet zondag tegen Sparta te vervangen. "Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Of de trainer het aandurft met zo'n jonge speler. Ik ben er in ieder geval klaar voor, maar van mij ga je niet horen dat ik vind dat ik moet spelen."

"Ik ben eigenlijk al heel blij met hoe het nu gaat. Het gaat heel snel. Vorig seizoen heb ik niet één keer met de selectie meegetraind en nu ben ik al drie wedstrijden ingevallen", vervolgt de jonge Drent die overigens niet door Emmen is gescout maar door SC Heerenveen. "Maar uitgerekend op dat moment gingen de jeugdopleidingen van FC Emmen en SC Heerenveen samen, dus hoefde ik niet bij een gastgezin ondergebracht te worden en gewoon in Emmen blijven. Toen een paar jaar later de samenwerking werd stopgezet kon ik kiezen en koos ik voor Emmen."