Skillsl@b Dr. Nassaucollege Penta laat leerlingen handen uit de mouwen steken

Het is een doorsnee les Dienstverlening & Producten bij docent Bas Stegeman op het Dr. Nassaucollege Penta in Assen. De leerlingen van zijn mentorklas zijn in groepjes verdeeld en verdiepen zich in beroepen die zij later willen uitvoeren. Een deel is bezig met het in kaart brengen van hun netwerk, een deel bereidt interviews voor met een beroepsprofessional en anderen mogen de handen uit de mouwen steken. Want dat is waar het nieuwe praktijklokaal op Penta om draait: meer met de handen doen.

Vaardigheden die passen bij deze tijd

Het lokaal waar de leerlingen vandaag aan de slag gaan met 'green screens' en videomontage was eerst een soort garage waar leerlingen konden sleutelen aan auto's. Daarna werd het lokaal lange tijd als opbergruimte gebruikt en toen gezocht werd naar een goede ruimte voor het vak techniek, werd het skillsl@b ontwikkeld.

"In dit lokaal kunnen we combinaties maken en bijvoorbeeld meerdere mavo-groepen tegelijk of samen aan opdrachten laten werken. Het is echt een praktijklokaal", legt Janet Brouwer,decaan mavo en docente Dienstverlening & Producten, uit. "Leerlingen kunnen er aan projecten werken en werken meteen aan nieuwe technieken. Daarvoor hebben we verschillende keuzemodules. Denk aan robotica, ICT, webshop of typografie. De 21e-eeuwse vaardigheden zijn zo belangrijk. Het is fijn dat we daar nu een mooie ruimte voor hebben."

Volgens de leerlingen onderscheiden de vakken die gehouden worden in het skillsl@b zich duidelijk van andere schoolvakken. Het is creatiever en leerlingen ontdekken dingen over onderwerpen waar ze thuis geen tijd voor zouden hebben genomen. "Als je thuis op een computer zit dan zit je meestal te gamen", zegt Lars. Dan zit je vooral te spelen, dan leer je er niet echt iets van. Als je hier op school zit leer je ook echt over hoe een computer in elkaar zit."

De kennis en vaardigheden die de leerlingen bij de projecten opdoen zijn volgens Stegeman belangrijk omdat ze horen bij deze tijd. "Kijk, ik heb bijvoorbeeld zelf nooit op school geleerd om gebruik te maken van mijn netwerk. Dat leerde ik pas veel later. Dat is echt iets van deze tijd en leerlingen hebben die kennis nu al wel nodig."

Onderwijsassistent wel nodig

In het nieuwe praktijklokaal passen ongeveer 65 leerlingen. Dat klinkt als een hoop, maar volgens leerlingen valt het met de drukte wel mee. De uitdaging voor docenten is er volgens Brouwer en Stegeman wel. "Het vraagt meer verantwoordelijkheid van de leerlingen en ze moeten leren daar mee om te gaan. We kunnen nu leerlingen aan de slag laten gaan met het maken van een salade en tegelijkertijd zijn leerlingen een robot aan het programmeren", vertelt Stegeman. Brouwer vult hem aan: "We werken soms met twee docenten samen in dit lokaal. Ook nog van verschillende niveaus. Dat vraagt wel andere vaardigheden, ook van de docent."