Docenten voormalig Kunstencentrum Scala gaan verder onder naam KunstenKorf

De lessen in Meppel, Westerveld en het Overijsselse Steenwijkerland zijn een week eerder opgestart. Ook de docenten in die drie gemeenten vormen samen een collectief, genaamd Blink. Kinderen krijgen les in het gebouw van scholengemeenschap Stad & Esch. Hoe het na de zomer verder moet, daarover zijn beide collectieven nog over in gesprek met de gemeenten.