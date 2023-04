Bom onder Ontzorgtafel afvalwater en aardoliewinning Schoonebeek

In 2004 keek de NAM opnieuw naar de oliewinning met moderne pompen en water. Door water te verhitten tot stoom van 300 graden en dat in het olieveld te injecteren, kon de taaie olie minder stroperig worden gemaakt en is beter naar boven worden gehaald. Daardoor werd de olie wel erg zout en zitten in het water chemische en gevaarlijke stoffen, die gescheiden moeten worden. Hieroverheen komt de heroverweging die de NAM elke zes jaar moet maken of het ongezuiverd injecteren van afvalwater in lege gasvelden nog steeds de beste oplossing is. Volgens de NAM is dat zo.