Hoogeveen bekert verder na winst op Alcides

VV Hoogeveen is doorgedrongen tot de 1/16e finale van de Noordelijke districtsbeker. In de 2e knockoutronde wist het Alcides uit Meppel te verslaan met 1-2. Het venijn zat 'm in de staart. Alle doelpunten vielen in de laatste vijf minuten.

Ondanks dat Hoogeveen koploper is in de Hoofdklasse A en Alcides op een veertiende plaats staat, was het kwaliteitsverschil in de eerste helft niet waar te nemen. De uitploeg mocht dan wel het meeste balbezit hebben; het ontbeerde de ploeg van trainer Nico Haak aan een goede eindpass. Daardoor bleef Alcides makkelijk overeind. Een kansje voor Tom Heerkes namens Hoogeveen was het grootste wapenfeit van de eerste helft.

Venijn in de staart

In de tweede helft lukte het Hoogeveen weer niet om echt tot grote mogelijkheden. Alcides kreeg wél een dot van een kans via Boye Keizer. Na slecht verdedigen schoot hij op de paal. Beide ploegen leken zich op te maken voor de strafschoppen, maar Björn Zwikker maakte in de laatste vijf minuten twee fraaie treffers. Vooral de 0-2 mocht er zijn. Zwikker kreeg de bal, op randje buitenspel, dacht niet na en schoot de bal fraai onderkant lat binnen. In de blessuretijd maakte Danni Lohman nog 1-2, maar de goal telde slechts nog voor de statistieken.

Teveel breien

"We hadden wel een veldoverwicht, maar wisten dit niet om te zetten in kansen", blikte Zwikker terug op de wedstrijd. "Het was toch teveel breien wat we deden. Uiteindelijk zijn we na rust iets opportunistischer gaan spelen. We wisten dat we kansen zouden krijgen, maar we moesten er op wachten", vertelt het goudhaantje van de avond.