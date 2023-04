Aa en Hunze wil nieuw cultureel centrum in Dr. Nassau College Gieten

Het Dr. Nassau College in Gieten is aangewezen als favoriete locatie voor een langverwacht cultureel centrum. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de klankbordgroep Cultuurpodium Gieten kwam deze locatie als beste uit de bus. Het college van Aa en Hunze is het eens met die keuze.

In de plannen van het gemeentebestuur zal het oude gebouw worden gesloopt. Hierdoor ontstaat plek voor een nieuw gebouw met ruimte voor een grote zaal met 150 zitplaatsen en een kleine zaal met tachtig zitplaatsen. Ook komen er extra parkeerplekken. Het is niet duidelijk wanneer het nieuwe centrum er komt.

Langverwachte wens

Al jaren hebben verenigingen in het dorp de wens voor een oefenruimte. Ze trokken de afgelopen jaren meerdere keren aan de bel vanwege het langzaamaan verdwijnen van repetitieruimtes in Gieten. Na de sluiting van Hotel Braams een paar jaar geleden en het wegvallen van de Bethelkerk als oefenlocatie, werd het voor de toneelclubs en muziekverenigingen lastig om ergens te repeteren.

Eerder waren de sporthallen De Wendeling en De Goorns in beeld als cultureel centrum. In een tweede fase werden ook de Gieter bibliotheek en het Dr. Nassau College als optie onderzocht, waarna die laatste locatie als meest geschikt naar voren kwam.

Combinatie cultuur en onderwijs

"Zo biedt de combinatie van cultuur en onderwijs ons samenwerkingsmogelijkheden", staat in een brief van de klankbordgroep aan het college. Ook is het volgens de groep een voordeel dat het beheer en de exploitatie in handen liggen van het Dr. Nassau College.

De klankbordgroep bestaat uit leden van verenigingen die gebruik zullen maken van de oefenruimte, zoals popkoor Session, Gemengd Koor Gieten, de Gieter amateurfotografen, het Helmers en Molentheater, de historische vereniging, toneelvereniging Eureka, jeugdtheater Tikotaria en Dorpsbelangen Gieten.

Meer interesse voor kunst en cultuur

Ook de Gieter school, die overdag gebruik wil maken van het centrum, ziet brood in de samenwerking. "Deze combinatie geeft een versterking van het imago van de school en biedt vele mogelijkheden voor de interesse van leerlingen in kunst en cultuur", aldus het Dr. Nassau College.

De investering van de gemeente in het nieuwe verenigingsgebouw was eerder berekend op 2,1 en 3,5 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk of deze berekening wordt aangehouden, aldus een woordvoerder van de gemeente.