Vliegveld Eelde wil meer vluchten en duidelijkheid van regionale overheden

Meer vluchten moeten Groningen Airport Eelde (GAE) een stevigere basis geven voor de toekomst. Dat maakt het vliegveld vandaag bekend. Ook vraagt de directie om duidelijkheid van regionale overheden over zogeheten NEDAB-kosten.

Kosten die in het kader van NEDAB (Niet Economische Diensten van Algemeen Belang) worden gemaakt, zitten onder meer in beveiliging en onderhoud van het vliegveld. Die kosten verhaalt vliegveld Eelde op de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Tynaarlo, aandeelhouders van het vliegveld. Waar dat vroeger neerkwam op 3 miljoen euro, is dat door de inflatie nu 4,5 miljoen euro.

In de gemeente Tynaarlo is momenteel een discussie gaande over gestegen NEDAB-kosten. De gemeenteraad vraagt zich af of zij die kosten (à 75.000 euro) en een overbruggingsfinanciering van 86.500 euro wel moeten betalen.

Duidelijkheid

Vliegvelddirecteur Meiltje de Groot benadrukt bij de presentatie van de strategie voor het vliegveld dat een bijdrage in de NEDAB-kosten essentieel zijn voor het voortbestaan van het vliegveld. "Als we daar geen bijdrage voor krijgen, kunnen we de deuren sluiten. Dat bedoel ik overigens helemaal niet dreigend, maar het is wel de realiteit."

De Groot hoopt dan ook dat beide provincies en gemeente Tynaarlo voor een langere tijd duidelijkheid willen geven.

'Meer passagiers is relatief'

GAE wil de kosten voor regionale overheden zo laag mogelijk houden en een stabielere financiële basis hebben. Die basis moet ontstaan door het aantal vluchten te verhogen. Tegenwoordig vliegen op jaarbasis 100.000 mensen van en naar vliegveld Eelde. GAE wil dat aantal meer dan verdrievoudigen.

"Wij kunnen 350.000 passagiers per jaar aan", zegt De Groot. Dat aantal moet behaald worden door een nauwere samenwerking met Schiphol. "Schiphol moet krimpen en zit met de vele vluchten in de maag", weet De Groot. "Wij kunnen een deel van de overflow oppakken."

De directeur benadrukt dat het aantal extra vluchten 'relatief' is. "Op het vliegveld van Eindhoven vliegen zes miljoen mensen per jaar, dus wij blijven een kleine luchthaven. Maar op deze manier kunnen we beter onze regio bedienen."

Ruimte

Want vliegveld Eelde mag dan volgens De Groot vooral een maatschappelijke rol (met donor- en lesvluchten) vervullen, het heeft ook een verplichting naar mensen uit de buurt. "Het is asociaal dat iemand uit de buurt naar Schiphol moet om op vakantie te gaan."

De gesprekken over een nauwere samenwerking met Schiphol zijn gaande en De Groot is positief. "Als we meer mensen vanaf Eelde willen laten vliegen, hebben we ze echt nodig. Bovendien hebben wij hier de ruimte."

Verruimde openingsuren

GAE gaat er verder bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aandringen om de openingstijden te verruimen. Zo wil het in plaats van om 6:30 uur al om 6:00 uur openen, en wil het 's avonds een uur langer door. "Als we in plaats van 11 uur om 12 uur dicht gaan, is het makkelijker voor maatschappijen als TUI en Correndon om vluchten op en neer te laten gaan."

De verruiming van de openingstijden zou dan alleen gaan gelden voor 'groot commercieel verkeer', benadrukt De Groot. "Dat geldt dus niet voor businessjets."

Uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kantar Public blijkt dat er ruim draagvlak is voor de verruiming. "Bovendien past het binnen onze milieuvergunning", zegt De Groot. Mocht het ministerie akkoord gaan, dan zouden de verruimde openingstijden vanaf 1 januari 2025 ingaan.

'Onze waarde is maatschappelijk'

Vorige week kwam de Noordelijke Rekenkamer nog met harde conclusies over het vliegveld. Er zou geld geïnvesteerd zijn op basis van een te rooskleurige analyse. De Groot zegt weinig te kunnen met het oordeel van de rekenkamer. "Onze waarde is juist maatschappelijk. Dat merk je bijvoorbeeld aan de samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen. Donorvluchten worden vanaf hier met businessjets uitgevoerd. Dat kan niet op een andere manier. Alleen al het UMCG is heel blij met onze samenwerking."