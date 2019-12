Ondergewaardeerd

Honderden hongerige chauffeurs kwamen langs bij het tankstation aan de A28 bij Assen. Via WhatsApp verspreidde het nieuws dat je daar een gratis truckersbal kon halen zich als een lopend vuurtje.

"Ik reed er bijna voorbij, maar kon nog net op tijd afslaan", zegt Andy van Hoefnagels Transport uit Asten. Hij denkt dat vrachtwagenchauffeurs over het algemeen een klein beetje ondergewaardeerd worden. "Zonder transport kun je niks halen in de winkel of tanken bij een tankstation."

Als wij niet rijden heb je niks." Andy, Hoefnagels Transport

Bij het tankstation komen dagelijks veel truckers langs, al zijn er bijna nooit zoveel als vandaag. "Wij moeten het natuurlijk ook wel van de vrachtwagenchauffeurs hebben. Daarom wilden we iets terug doen. Een stukje waardering in de vorm van een gehaktbal," zegt Hendriët Zoer van BP Zeijerveen.

Nieuwe traditie

De Dag van de Vrachtwagenchauffeur is een initiatief van werkgeversorganisaties TLN en VVT. Dit is de eerste keer dat ze het organiseren. Ze willen een nieuwe traditie in gang zetten om chauffeurs in het zonnetje te zetten.

Andy rijdt vijf dagen per week in zijn vrachtwagen en slaapt dan meestal ook niet thuis. Hij is blij met de actie. "Het geeft toch een beetje waardering die wij van sommige mensen niet krijgen." Als het broodje bal op is, stapt hij weer achter het stuur van zijn vrachtwagen. "We kunnen we er weer even tegenaan."