Tieners voor rechter voor doden jeugdhulpverleenster Yorneo in Emmen

Een 16-jarige jongen uit Ruinerwold en twee Emmenaren van 19 jaar moeten vandaag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank in Assen verschijnen voor het doden van een hulpverleenster in jeugdinstelling Yorneo in Emmen. De zaak van de 16-jarige is vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren. Alle zaken worden nog niet inhoudelijk behandeld.

De drie hebben volgens het Openbaar Ministerie niet alleen schuld aan de dood van de hulpverleenster, maar worden ook verdacht van een overval op de McDonald's in Emmen en een gewelddadige diefstal in Veenoord. Ook worden de 19-jarigen nog een straatroof in de wijk Angelslo verweten. Verder hebben zij volgens het OM een mislukte overval op een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen en een vrijheidsberoving op hun kerfstok.

14 januari

Zaterdagavond 14 januari ging het mis aan de Stationsstraat in Emmen. Door een meisje van een jaar of 16 werd er rond 20.30 uur alarm geslagen bij een café in diezelfde straat. "Krijsend en duidelijk in paniek", zo vertelde de café-eigenaar een dag later. "Ze hebben haar vermoord", zou het meisje op straat hebben geroepen. De politie en meerdere hulpdiensten kwamen naar het pand van Yorneo maar konden niets meer voor de 26-jarige neergestoken vrouw betekenen. Zij overleed ter plekke.

Na een korte zoektocht werd een van de verdachten, een 19-jarige uit Emmen, opgepakt. De 16-jarige verdachte werd enkele uren later in de gemeente De Wolden aangehouden. Een week later volgde de aanhouding van de derde verdachte.

'Afschuwelijk incident'

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen sprak van een 'afschuwelijk incident'. Het ergste wat in de jeugdzorg kan gebeuren, zei hij. De zorginstelling zelf noemt het een inktzwarte dag.