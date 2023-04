Japanse Duizendknoop aangepakt met bacteriën en zuurstofwerende folie

Op verschillende plekken in Drenthe experimenteert Natuurmonumenten met een nieuwe manier om van de Japanse duizendknoop af te komen. De methode, ook wel 'Roots Reset' genoemd, heeft letterlijk heel wat voeten in de aarde. Is nu dan het ei van Columbus gevonden?

De Japanse Duizendknoop is een zeer hardnekkige plant. Met zijn wortels groeit het overal dwars doorheen. Het is een gevaar voor funderingen van huizen en zo sterk dat het zelfs niet door asfalt wordt tegengehouden. Ook verdrijft het andere, inheemse planten. Daarom willen terreinbeheerders de woekerplant graag zo snel mogelijk weg hebben.

"Je wilt echt voorkomen dat het op plekken in de natuur opduikt", vertelt boswachter Rudmer Veenstra van Natuurmonumenten. "Ik werk in een gebied van 5.000 tot 6.000 hectare. Ik geloof dat wij al dertig groeiplaatsen hebben. Dat vraagt wel om maatregelen."

Nieuw-Balinge is een van die plekken waar nu maatregelen worden genomen. Door vermoedelijk dumpingen van tuinafval is de plant daar in het Mantingerveld terechtgekomen. In de afgelopen jaren is de Japanse duizendknoop zo groot geworden, dat afgraven en afvoeren geen optie is. Dus kiest Natuurmonumenten voor een andere methode.