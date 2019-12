Omwonenden zonnepark Fluitenberg naar rechtbank: 'Het was slikken of stikken'

De advocaat van de groep voerde het woord namens 29 eisers. Toch werd al snel duidelijk dat slechts drie van de eisers aangemerkt kunnen worden als belanghebbende. Het gaat hier alleen om direct aanwonenden.

'Stikken of slikken'

Het stuit ze tegen de borst dat ze volgens hen niet genoeg betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het zonnepark. "We hebben absoluut niet het gevoel dat er serieus onderhandeld zou kunnen worden over hoe het park eruit zou komen te zien. Het was meer de sfeer van slikken of stikken", aldus een van de eisers.

Initiatiefnemer Powerfield denkt daar anders over. "We willen juist met onze plannen een draagvlak creëren en met omwonenden kijken hoe we het plan kunnen aanpassen. Dat is hier ook gebeurd. Bovendien is het kleiner geworden en gaan we een kruidenmengsel van zaden niet gebruiken, omdat het kan overwaaien naar omliggende weilanden. Ook zijn er informatieavonden geweest, waar de bewoners konden inspreken", reageerde projectleider Jansen van Powerfield.

'Nergens 100 procent draagvlak'

Ondanks de aanpassingen vinden de bewoners dat de locatie niet geschikt is. Ze hadden graag gezien dat het stuk grond landbouwgrond bleef. Zo hebben ze gekeken naar een ander stuk grond, dat volgens de eisers drie omwonenden heeft. Dat stuk grond is ook aangeboden aan Powerfield. "Het andere perceel heeft wel beperkingen. Het is aan de afnemer om daarin mee te gaan", reageerde de rechter.

De gemeente ziet een andere locatie niet als een oplossing. "Iedereen wil zonne-energie, maar niet in hun eigen achtertuin." Ook Powerfield ziet geen oplossing in een andere locatie. "Er is geen locatie te vinden waar 100 procent draagvlak is. Ook nu er nieuwe locaties zijn, wordt weer bezwaar aangetekend."

De rechter doet binnen zes weken uitspraak.