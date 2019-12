Drugscrimineel vecht celstraf aan vanwege beloftes OM

De 30-jarige veroordeelde drugscrimineel Ivo J., die door de rechtbank in Assen is veroordeeld tot drie jaar cel vindt het onterecht dat hij in januari de cel in moet om de laatste tien maanden van zijn celstraf uit te zitten. Daarom heeft hij de Staat voor de rechter gesleept. De zaak dient vandaag bij de rechtbank in Den Haag.

J. kwam als een van de hoofdverdachten naar voren tijdens het politieonderzoek Maggiora, dat draaide om een drugsbende uit Meppel. De bende hield zich tussen 2013 en de arrestatie van de meeste bendeleden in september 2015 bezig met grootschalige handel in onder meer cocaïne en speed. Ook hadden meerdere bendeleden zware wapens.

Meppeler Saied H., de leider van de criminele organisatie, werd in augustus 2017 veroordeeld tot acht jaar cel. Plaatsgenoot J., die werd gezien als zijn rechterhand, kreeg drie jaar. Een deel ervan heeft hij al in voorarrest gezeten. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, dat gaat over de uitvoering van celstraffen, moet hij nog ruim tien maanden zitten. Daar wil J. een stokje voor steken.

Geen cel meer en niet betalen

Ivo J. stelt dat het Openbaar Ministerie hem na zijn arrestatie meerdere beloftes heeft gedaan. De officier die de strafzaak leidde en de officier Getuigenbescherming van het Landelijk Parket hebben voor de strafzaak in 2017 toegezegd dat hij niet terug naar de gevangenis hoefde, als hij zou worden veroordeeld, zegt J. Dat deden ze volgens hem, omdat hij als enige uitgebreide verklaringen over de handel en wandel van de criminele bende heeft afgelegd.

Hij hielp het OM daardoor enorm om het bewijs in de zaak Maggiora rond te krijgen. Daarnaast legde hij in het geheim verklaringen af die het OM in andere strafzaken zou kunnen gebruiken.

Het OM beloofde volgens J. eveneens dat het na de strafzaak niet met een zogenoemde ontnemingsvordering, om criminele winst af te pakken, zou komen. Het Openbaar Ministerie ontkent de afspraken. In een nieuwe rechtszaak in Assen, waarbij het OM de criminele winst van de Meppeler drugsbende wil afpakken, ligt een claim van bijna drie miljoen aan het adres van de acht veroordeelden op tafel. Het OM eist zo'n drie ton van Ivo J.

De gesprekken vonden volgens de Meppeler plaats in zijn cel, waar de zaaksofficier van het OM Noord-Nederland hem persoonlijk kwam opzoeken een paar weken na zijn arrestatie, en in het voorjaar van 2017 in de beveiligde Bunker in Amsterdam. Omdat de Meppeler na het afleggen van alle verklaringen moest vrezen voor zijn leven, belandde hij in een speciaal beschermingsprogramma en verbleef hij na zijn voorarrest in safehouses.

Dealgetuige

Volgens advocaat Bert Kortz, die J. vandaag bijstaat tijdens het kort geding, is zijn cliënt gebruikt als een soort dealgetuige, een variant op een kroongetuige. Als het OM zo'n getuige inzet, moet het de rechtbank en ook de andere verdachten en hun advocaten daarover inlichten. Dat is in de zaak Maggiora niet gebeurd. Een grote fout volgens Kortz en de advocaten van de andere veroordeelde mannen.

Ook al zijn de afspraken niet op papier gezet, bewijs is er wel volgens Kortz: "Aan de hand van de app-en mailcorrespondentie van Ivo met beide officieren en met zijn voormalige advocaat, kun je wel reconstrueren dat er afspraken zijn. Het OM moet van goeden huize komen om te stellen dat er geen deal was in deze zaak."

Ook heeft het OM nooit bekendgemaakt dat het J. een flinke soms geld heeft gegeven toen hij na zijn veroordeling naar het buitenland ging om daar te werken. Het OM gaf hem meer dan een ton - volgens J. contant geld - om voor zijn eigen veiligheid te kunnen zorgen in het buitenland.

OM in de fout?

J. Kon na de veroordeling in augustus 2017 gaan werken, omdat hij toen al maanden niet meer in voorarrest zat en in hoger beroep was gegaan na het vonnis. Dat trok hij later, naar eigen zeggen onder druk van het OM, weer in. De officier Getuigenbescherming bood hem daarna aan zijn celstraf in twee perioden van ruim vijf maanden te gaan uitzitten. Iets was zeer ongebruikelijk is. Het eerste deel begint op 8 januari.

Het geheimhouden van de afspraken met J. is een grote fout geweest van het OM, vindt Kortz. Zo groot dat het OM volgens de advocaat niet ontvankelijk verklaard moet worden. Dat kan tijdens het hoger beroep van vier medeverdachten in de drugszaak. Dat dient volgend jaar bij het hof in Leeuwarden. Als het met de advocaten eens is, kan J. bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek indienen en kan zijn straf ongedaan gemaakt worden.

J.'s advocaat hoop dat de Haagse rechter de straf vandaag zonder die omweg van tafel veegt. Lukt dat niet, dan vraagt hij de rechter de uitvoering van de straf uit te stellen tot na het hoger beroep.

