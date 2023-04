Fuiken waterschap regelmatig illegaal leeggehaald: 'Neemt echt toe'

Visfuiken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) worden op zes locaties regelmatig illegaal geleegd. Het waterschap heeft daardoor minder goed zicht op hoe het gaat met de visstand.

Volgens Herald van Gerner van WDODelta speelt het probleem al over een langere periode. "We vonden het nu weleens tijd om er ruchtbaarheid aan te geven, want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Het gebeurt met enige regelmaat en die visfuiken zijn er niet voor niets."

Sorteren en tellen

Het waterschap heeft de fuiken geplaatst om bij te houden hoeveel en wat voor soorten vis er door de vispassages bij gemalen en stuwen zwemmen. Drie keer per week leegt WDODelta de fuiken. De vissen worden dan gesorteerd en geteld en daarna vrijgelaten.

Het illegaal legen van de fuiken komt voor in het volledige verzorgingsgebied van WDODelta, dus ook in Zuidwest-Drenthe. "Per fuik gaat het over vijftig tot honderd vissen", zegt Van Gerner. "Misschien worden de vissen mee naar huis genomen. Maar het kan ook zijn dat mensen geen idee hebben waarom we die fuiken geplaatst hebben en besluiten de vissen vrij laten."

Niemand betrapt

De fuiken worden vooral in de avond en nacht illegaal leeggehaald. "We zien de laatste maanden echt een toename. Helaas hebben we nog niemand op heterdaad kunnen betrappen", aldus Van Gerner. "We kunnen natuurlijk niet voortdurend bij zo'n fuik gaan staan."