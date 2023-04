Eerste contouren Vincent van Gogh-portret zichtbaar op graansilo Veenoord

Dat wordt de Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam uit 1883. Op deze brug had Van Gogh uitzicht, toen hij twee maanden een kamer op de bovenste verdieping van het huidige Van Gogh-huis huurde, nadat hij Den Haag had verlaten. Later maakte de schilder meerdere schilderijen en tekeningen van bruggen. Een ander bekend werk dat Van Gogh maakte van een ophaalbrug is de Brug van Langois in de Franse stad Arles, dat hij vijf jaar later maakte.