Vluchtelingen zien af van protest in Meppel na uitnodiging IND

De vluchtelingen die van plan waren om morgen te demonstreren bij het stadhuis in Meppel zien daar vanaf. Ze wilden er protesteren tegen de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Maar gisteren kregen twintig vluchtelingen een brief van de IND waarin ze worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Daarnaast hebben nog eens vijftien asielzoekers een afspraak ontvangen voor het aanvragen van een Burgerservicenummer.

De meeste vluchtelingen hebben inmiddels zeven maanden doorgebracht in Nederland. Normaal gesproken moet het IND voor zes maanden beslissen over een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Dat is eind vorig jaar alleen tijdelijk verlengd naar negen maanden. Daartoe heeft het kabinet besloten vanwege de hoge asielinstroom.