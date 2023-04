Onderzoek naar woningbouw op plek Keverhuis en oude kampeerhal Emmen

Concrete gesprekken over herontwikkeling van deze locatie lopen sinds drie jaar. Woningbouwcorporatie Lefier heeft in 2021 het voormalige pand van garage Dregema aan de Weerdingerstraat verkocht aan VolkerWessels. In het gebouw zit momenteel het Keverhuis, dat zich richt op het opknappen en verkopen van de bekende Volkswagentjes.

Het bouwconcern heeft inmiddels ook gesprekken gevoerd met de Emmer ondernemersfamilie Van Peer over de verkoop van de voormalige kampeerhal, waar momenteel diverse zaken waaronder Mijn Kraam in zijn ondergebracht. Het pand bevindt zich pal achter het Keverhuis. Ronald van Peer laat weten dat zij in principe willen meewerken aan het plan. "Wel hebben we enkele voorwaarden gesteld. We beschikken momenteel over vijftien eigen parkeerplaatsen, die we ook in de nieuwe opzet willen behouden. Verder moet de toegankelijkheid richting onze winkels gewaarborgd blijven."