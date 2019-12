Dingspilhuus Diever wordt gesloopt: 'Ik word er treurig van'

Het zwaar verouderde Dingspilhuus wordt gesloopt, omdat er dit jaar een nieuw dorpshuis werd geopend: Hart van Diever. "Twintig jaar lang hebben we geprotesteerd om het Dingspilhuus op te knappen en te verbouwen, en nu wordt het gesloopt", treurt Kloeze. Op de plek van het voormalig dorpshuis komen huizen te staan.

De sloop gaat Kloeze dus aan het hart. "Dit was een gebouw waar iedereen - jong en oud - hun activiteiten hadden", vertelt hij. Maar het pand is twintig jaar niet onderhouden. "De politiek had er eerst geld voor over, maar later niet meer. Van dat geld hadden we hier een modern gebouw kunnen neerzetten, in het centrum van Diever. De nieuwe locatie is aan de rand van het dorp."

'Achter mij laten'

Volgens Kloeze is het nieuwe dorpshuis mooi, maar mankeert er ook veel aan. "Het heeft een heel mooie sportzaal, maar er is maar één vergaderlokaal. Dat is veel te weinig", vindt hij. "Alle activiteiten die in het Dingspilhuus waren, zitten nu verspreid in het dorp. Het heeft geen dorpshuisfunctie meer. Dat is jammer."

Kloeze hoopt dat het Dingspilhuus zo snel mogelijk gesloopt is. "Dan kan ik het achter mij laten", besluit hij.

Op de plek van het Dingspilhuus komen huizen te staan (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Lees ook: