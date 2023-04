Meer onderzoek nodig voor uitbreiding zandwinplas Amerika

De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat. Volgens die commissie kan de uitbreiding leiden tot een lagere grondwaterstand in de omgeving. K3Delta wil de zandwinning in Noord-Drenthe uitbreiden van 10 naar 30 hectare. Daarbij wordt ook 12 hectare nieuwe natuur aangelegd. Ook moet er plek zijn voor een mountainbikeroute en tinyhouses.

Iwan Reerink beaamt dat er 'wat oneffenheden' in het plan zitten. "De vragen die de commissie stelt, zullen wij eerst beantwoorden. Dat gaat een paar weken tot een maandje duren, denk ik. Op het totaal zal het zeer beperkt zijn. We beantwoorden de vragen om uitleg te geven over de plannen en de effecten voor de omgeving."