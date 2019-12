Handbaldames naar WK-finale

De Nederlandse handbalsters staan in de finale van het WK in Japan. Oranje zorgde in de Park Dome van Kumamoto voor een stunt door Rusland, regerend olympisch kampioen, te verslaan: 33 -32. De Russinnen hadden de halve finale nog ongeslagen bereikt, terwijl Nederland al drie nederlagen had geleden.

Het was de zesde halve finale op rij voor de handbalsters van Oranje op een groot kampioenschap. Twee keer haalde de ploeg de finale. Op het WK van 2015 en het EK van 2016 was zilver het resultaat. Drie keer moest de ploeg strijden om het brons. Dat lukte op het WK van 2017 en het EK van 2018. Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 werd Nederland vierde. Overigens bleef de Emmense Merel Freriks de gehele wedstrijd tegen de Russinnen aan de kant.

Gelijkopgaand

De eerste helft kende een moordend hoog tempo en beide teams deden nauwelijks voor elkaar onder. Na tien minuten spelen had Nederland een 8-6 voorsprong te pakken om die vervolgens weer uit handen te geven. De Russische vrouwen namen het initiatief en pakten drie punten op rij: 9-8. Even dreigde Rusland een gat te slaan, maar Nederland herpakte zich en met name de opbouwrij, met Estavana Polman (topschutter met 9 treffers) en oud E&O-speelster Lois Abbingh (acht goals in totaal) zorgden ervoor dat er bij rust een gelijke stand op het scorebord stond, terwijl ook Tess Wester uitstekend keepte: 16-16.

Spanning

Nederland startte prima in de tweede helft. Estavana Polman zorgde weer voor een voorsprong, maar Rusland kreeg net als in de eerste helft toch weer de voorsprong in handen. Dankzij een ijzersterk spelende Anna Vyakhireva kwam de Russinnen zelfs met twee punten voor (23-25). Via Dulfer en opnieuw Polman kwam Nederland toch weer naast de Olympisch Kampioen: 26-26. Tot 32-32 scoorde beide teams om en om (drie goals van Abbingh en één van Martine Smeets). Laura van der Heijden maakte uiteindelijk de belangrijkste treffer in de allerlaatste minuut: 33-32. Rusland mocht nog één aanval spelen, maar scoorde niet.

Noorwegen of Spanje

Zondag wacht dus opnieuw een strijd om het goud tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Noorwegen en Spanje.