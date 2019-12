Ondernemers willen investeringsfonds: 'Het kloppende hart van Borger heeft soms een ritmestoring'

Horeca-ondernemer Anita de Veen hield tijdens de raadsvergadering een vurig pleidooi om een BIZ-fonds in te voeren. ,,Borger heeft een kloppend hart met veel ambitieuze ondernemers, maar soms heeft dat hart een ritmestoring."

Als het BIZ-fonds er komt moeten alle bedrijven binnen de zone verplicht geld in dat fonds stoppen. De gemeente int het geld en sluist het weer door naar de stichting het fonds gaat beheren. Of het er ook echt komt hangt af van de vraag of er genoeg ondernemers mee willen doen.

Met het geld kan bijvoorbeeld gezamenlijke promotie worden opgezet of geïnvesteerd worden in het winkelgebied. De bedoeling is dat er de komende vijf jaar jaarlijks 45.000 euro beschikbaar komt. De bijdrage wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand.

Visie

Centrummanager Mischa de Gier ziet alleen maar voordelen in het BIZ-fonds. Hij heeft er in Coevorden al goede ervaringen mee opgedaan. "Het dwingt ondernemers om meer samen te werken en een gezamenlijke visie te ontwikkelen." De Gier zegt dat de ondernemers in Borger het goed doen. Er is volgens hem nauwelijks leegstand.