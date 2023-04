‘Komst distributiecentrum Oranjedorp niet in strijd met ruimtelijke regels’

De vergunningsaanvraag voor de bouw van een enorm distributiecentrum op Bedrijvenpark A37 bij Oranjedorp is niet in strijd met de geldende ruimtelijke regels. Dat stelt de gemeente Emmen. De vergunning voor het 14 meter hoge en 400 meter lange gebouw mag daarom gewoon worden verleend.

De plannen voor het centrum van initiatiefnemer Solidiam vallen niet in goede aarde bij omwonenden in het aangrenzende Oranjedorp. Sommige inwoners vrezen voor de komst van de kolos op nog geen tachtig meter van hun woningen, van wie sommigen op nog geen tachtig meter van de beoogde locatie wonen.

Het uitzicht is weg, de vrees voor overlast door transport is groot en waardedaling van de woningen wordt gevreesd. Verder wordt de gemeente gebrekkige communicatie verweten. Volgens inwoners was de grond al verkocht en de vergunningsaanvraag al de deur uit voordat het dorp alles goed en wel doorhad. De bewoners voelen zich dan ook in de steek gelaten.

Kritische vragen

Vorige week ging het er dan ook heet aan toe tijdens een commissievergadering in de Emmer raadzaal. Vijf insprekers trokken stevig van leer tegen de gang van zaken. Meerdere fracties stelden kritische vragen aan wethouder René van der Weide over hoe het proces was verlopen. De vraag of het distributiecentrum niet in strijd was met het geldende bestemmingsplan en de beheersverordering kwam meer dan eens terug. Van der Weide beloofde erop terug te komen in de vorm van een raadsbrief, die vandaag werd gepubliceerd.

Op basis van beide documenten mag het centrum er komen. Gebouwen met een hoogte tot vijftien en (op zichtlocaties) zelfs achttien meter zijn toegestaan. Omwonenden voerden aan dat zij rekening hielden met veertig tot vijftig bedrijfsgebouwen van een geringere omvang op het terrein. Het CDA meende op basis van de aanleg van wegen, watergangen en het groen dat er uitgegaan werd van kavels van circa twee hectare.

Groen en duurzaam

De gemeente weerlegt dat: een minimum- of maximumaantal bedrijven per bedrijfslocatie is er niet. Bovendien zijn allerlei vormen van verkaveling toegestaan. Meer gebouwen op een kavel of één gebouw op meerdere lappen grond: het is geen probleem. Ook niet voor de plek waar het distributiecentrum moet komen.

Insprekers en enkele fracties vroegen zich ook af wat dan verstaan moet worden onder een 'groen en duurzaam' bedrijvenpark, zoals vermeld staat in de beheersverordening. Volgens de gemeente gaat het groene karakter vooral op voor de openbare ruimte binnen het park en niet zozeer voor de individuele bedrijfslocaties.

'Grote gebouwen waren te verwachten'

Gelet op de regels, die volgens de gemeente in bijna twintig jaar niet meer zijn veranderd, zijn er dus grote gebouwen te verwachten op het terrein. Wel vindt de gemeente het belangrijk om omwonenden te betrekken bij de landschappelijke inpassing. Binnenkort volgt een gesprek met een plaatselijke werkgroep.