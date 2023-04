Pand in centrum Hoogeveen moet wijken voor betere verbinding met parkeergarage

Hoogeveen wil een betere loopverbinding tussen parkeergarage De Kaap en de Hoofdstraat. Het voormalige pand van Boonstra schoenen in het centrum moet daarom tegen de vlakte. Het gebouw ernaast, waar vroeger opticien Het Huis zat, staat op de wachtlijst voor een opknapbeurt. Beide panden zijn in het bezit van de gemeente die er in het verleden 1,4 miljoen euro voor heeft afgetikt.

Met het verdwijnen van één pand komt er een doorgang richting parkeergarage De Kaap. De plannen gaat Hoogeveen niet zelf uitvoeren. Beide gebouwen en de naastgelegen Schepersgang worden als ontwikkellocatie in de verkoop gezet voor ondernemers. Die moeten zich wel aan een aantal regels houden. Naast het slopen van het voormalige pand van Boonstra, moeten de kopers aan de achterkant een pleintje aanleggen.

Lang gekoesterde wens

Volgens een woordvoerder van de gemeente blijft het voormalige optrekje van opticien Het Huis staan. Alleen is de kwaliteit van het historische pandje niet meer op orde. Kopers moeten het daarom renoveren. In het gebouw mag een winkel of woonruimte komen, laat de gemeente weten.

Ook moeten bouwdelen gesloopt worden die later zijn toegevoegd aan het pand, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor het pleintje. Daarbij wordt gedacht aan het gedeelte aan de achterzijde van het gebouw, waar vroeger het Kaaspakhuis zat.