Agnes Mulder blij met terugkeer naar Drenthe: 'Ik wilde geen spijt krijgen'

Geen drie, maar twee keer is scheepsrecht voor CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder. De Assense besloot eerst te passen voor de functie van directeur van VNO-NCW MKB Noord, maar ging alsnog overstag.

"Deze kans kwam vier, vijf jaar geleden ook al eens voorbij. Toen werd ik er door heel veel mensen op gewezen dat deze functie echt iets voor mij zou zijn. Maar ik wilde het niet doen omdat ik nog niet zo lang actief was in Den Haag", vertelt Mulder. "Nu was de functie weer vacant en wilde ik aanvankelijk wederom niet solliciteren, want ik zit nog midden in het werk in Den Haag. Maar uiteindelijk wilde ik ook geen spijt krijgen om op deze manier voor Noord-Nederland aan de gang te gaan."

Eigen broek ophouden

Mulder heeft er geen problemen mee dat ze de politiek tijdens haar ambtsperiode verlaat. "Het andere verhaal is dat dit werk een keertje ophoudt en je dan in een wachtgeldregeling terechtkomt. Veel belastingbetalers hebben daar toch wel een hekel aan. Ik wil liever mijn eigen broek kunnen ophouden. Natuurlijk had ik nog rustig twee jaar in Den Haag kunnen blijven zitten, maar deze functie kwam er nou eenmaal."

"Ik wil graag in de regio en vóór de regio aan de slag. Ik heb meer dan tien jaar heen en weer gereisd tussen Den Haag en het mooie Drenthe. Ik ben er ook wel aan toe om weer helemaal in Drenthe te zijn", zegt Mulder over haar baanwissel. "Ik kan nu heel concreet voor de regio aan de slag. In Den Haag gaat het vaak over richting geven, maar dit gaat over ondernemers die dagelijks tegen bepaalde zaken aanlopen. Ik kan samen met hen aan oplossingen werken."

"Met onderwijsinstellingen en overheden kunnen we bovendien werken aan oplossingen die op de lange termijn goed zijn voor ons allemaal. Je moet in Drenthe, Groningen en Friesland een mooie toekomst kunnen hebben. Of je nou mbo doet of op een ander niveau leert, het is fijn als je in de eigen regio aan de slag kunt."

Gedreven collega's

Toch verwacht Mulder haar werk in de Tweede Kamer ook te gaan missen. "Je verwacht het misschien niet, maar we kunnen over de partijen heen best wel aardig zijn voor elkaar. Ik ga de collega's en het vriendelijke personeel missen. Want uiteindelijk ga je naar Den Haag om de wereld op een positieve manier te veranderen. Het is mooi om die gedrevenheid te zien bij collega's."

Mulder pikt de hoogtepunten van haar werk in Den Haag er snel uit. "Ik ben trots op mijn bijdrage aan de kazerne in Assen, dat die werkgelegenheid daar is gebleven. Er zijn veel mensen voor nodig geweest om dat voor elkaar te krijgen. En verder dat er veel geld voor waterstof in Noord-Nederland is gekomen als vervangende werkgelegenheid voor het sluiten van het Groningenveld. Dan praat je over zo'n 330 miljoen euro, en dat soort bedragen krijg je niet wekelijks naar de regio."