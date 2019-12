ROEG! Junior: volg het spoor van Moeno de Mammoet

Heb je zin om in de kerstvakantie te klimmen, sjorren, speuren en toeteren? Waan je tienduizend jaar terug in de tijd en volg het spoor van Moeno de Mammoet!

Vanaf het Informatiecentrum Holtingerveld is er een nieuwe spannende wandelroute voor kinderen uitgezet waarbij ze alles leren over de tijd dat er nog mammoeten in ons land rondliepen.

Verkleden

De kinderen gaan niet alleen met een boekje op pad, maar krijgen speciale kleding aan en een buidel met attributen mee. "De kleding is gemaakt door de Stichting KostuumCentrale Assen", vertelt Jantsje Bijmholt-Rypma van Staatsbosbeheer. "Gekleed als mammoetjagers met mutsen, een hes en beenwarmers gaan de kinderen op pad. Ze zien er echt woest uit."

Onderweg voeren de kinderen allerlei opdrachten uit. "Ze ervaren hoe zwaar het is om een hunebed te bouwen. Daarnaast kunnen ze op een midwinterhoorn blazen en gaan ze met vuurstenen vuur maken", vertelt Bijmholt-Rypma.

Weetjes

Naast de opdrachten staan er in het informatieboekje allerlei weetjes. In de mammoettijd waren er natuurlijk nog geen mobieltjes, maar mensen konden toch berichtjes achterlaten. Jagers en verzamelaars legden bijvoorbeeld kleine hoopjes stenen of takken op de weg. Op die manier gaven ze aan waar ze naartoe waren gelopen of dat er iets mis was.

De route is ruim tweeënhalve kilometer lang en is vanaf 23 december geopend. Het project is een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en Staatsbosbeheer.