Brandweer nog urenlang zoet met brand in rieten daken Hoogeveen

In het rieten dak van drie woningen aan de Antares in Hoogeveen is aan het begin van de avond brand uitgebroken. Het vuur verspreidde zich vrij snel, waardoor de brandweer met groot materieel uitrukte om erger te voorkomen. In twee van de drie woningen woedde er ook brand in de woning, waardoor de brandweer de brand zowel in de woningen als van buitenaf bluste.