Zestig jaar na het geschilderde Anreperdiepje

De Asser schilder Kray staat bekend om zijn Drentse landschappen. Hij maakte een pastel van het diepje, dat te bewonderen is in het Drents Museum. "Wat we zien is een prachtig Drents landschap met koeien en een typische Drentse boerderij op de achtergrond", zegt Harry Tupan, directeur van het Drents Museum.

Heel ander beeld

Uko Vegter van Het Drentse Landschap geeft aan dat het landschap anno nu behoorlijk is veranderd. "De beek ziet er heel anders uit dan zestig jaar geleden. Op het schilderij zie je het heel mooi meanderen. Eigenlijk is dit nu een rechte beek met een flauwe bocht. Dat is in de loop van de jaren zestig, zeventig gebeurd om het water beter af te voeren."

Er is ook een verschil tussen de beide oevers. "De linkeroever is een moeraszone geworden, een paar jaar geleden aangelegd om ervoor te zorgen dat planten dieren van natte oevers meer ruimte krijgen. Aan de rechterkant zie je de oude oever, zoals die in de jaren zestig was aangelegd, met het pad voor het waterschap om onderhoud te doen."

Het Anreperdiepje anno nu (foto: RTV Drenthe)

Veel meer variatie

"Op het schilderij zie je aan de weerszijden van de meanderende beek groenlanden, weinig gevarieerde landerijen. En nu zie je veel meer variatie, met houtwallen, bosjes, jong opgroeiend bos. Het is een veel gevarieerder landschap geworden", zegt Vegter.

Het landschap blijft altijd in beweging. Klimaatverandering en de discussie over koolstof gaan de inrichting de komende decennia bepalen. Vegter noemt bijvoorbeeld meer bos en het vasthouden van water. "Maar de hoofdlijn van het landschap zal nog heel goed terug te vinden zijn."

Barbizon van het Noorden

Het schilderij maakt deel uit van de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum, die tot en met 22 maart 2020 te bezoeken is. Je ziet hier werk van grote kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en in schilderijen vereeuwigden.

Kunstwerken van onder anderen Israëls, Mesdag en Van Gogh laten de unieke eigenschappen van Drenthe zien. Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling samen met Stichting Het Drentse Landschap.