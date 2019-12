'Dat Kenan nog onder het puin lag, was het moeilijkst van allemaal'

Gaslucht

Hasan besluit nog een verdieping lager te kijken, in de kelder. Daar ruikt hij de sterke gaslucht en doet het licht aan om beter te kunnen zien. Dan ziet hij naar eigen zeggen een vlam. "Ik dacht: ik ga verbranden", zegt hij. Nog geen halve minuut later ontploft de boel.

De restauranteigenaar ziet een opening in het puin en brengt zichzelf snel in veiligheid. Zijn zoontje ligt er nog onder. "Ik ging hem roepen. Kenan riep ook: 'Papa, ik ben hier'." Het liefst blijft Hasan dicht bij de rampplek, maar hij moet met de ambulance naar het ziekenhuis. Ondertussen proberen reddingswerkers Kenan te bevrijden. Vijf uur later is dat pas zover. "Ik was heel opgelucht en blij toen ik dat hoorde", aldus vader Hasan.

De ontploffing was afgelopen weekend (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

Kenan kan zijn vingers nog niet bewegen

Hasan heeft brandwonden aan zijn hoofd en armen. Zoontje Kenan ligt nog in het ziekenhuis. Hij heeft nog erg last van z'n armen en kan z'n vingers nog niet bewegen. De kleuter is ook geopereerd. Volgens Hasan denken de dokters dat Kenan zijn vingers uiteindelijk weer kan gebruiken. Wanneer Kenan naar huis mag, is nog niet duidelijk. Eerst moet de zwelling van z'n vingers afnemen. Ondertussen krijgt Kenan genoeg afleiding van z'n tantes, vertelt Hassan. "Zij spelen en praten met hem."

In Coevorden is na de explosie al gauw een inzamelingsactie opgezet voor de familie. Hasan is blij met de steun. "Ik heb ook bloemen thuis gekregen. Dat mensen geld inzamelen is heel lief. Maar geld is niet het belangrijkste, dat is m'n gezin." Hoe de toekomst er voor Hasan uitziet? Eerst even rustig beter worden en thuis zijn met elkaar. "En dan met Kenan op vakantie."