Dorpsbelangen Schoonebeek blijft aan Ontzorgtafel, maar: 'Vijlbrief, zet die krabbel zelf'

Dorpsbelangen Schoonebeek zit ook na vanavond nog aan de Ontzorgtafel die door het Ministerie van EZK en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het leven is geroepen. Het is de bedoeling dat belanghebbende partijen aan deze tafel in een afsprakenkader vastleggen hoe afvalwater in een leeg gasveld onder Schoonebeek wordt geïinjecteerd, maar Dorpsbelangen is verontwaardigd dat de NAM blijkbaar op eigen houtje kan beslissen wat er gaat gebeuren.

Dat maakte Dorpsbelangen op uit een zin in de meest recente brief van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer, waarin staat dat "het afsprakenkader gaat over de voorwaarden en wensen van de bewoners, waar de NAM zoveel mogelijk invulling aan geeft." Dorpsbelangen-voorzitter Jos van Hees weigert om voor spek en bonen aan de tafel te zitten en ging vanavond met het eigen bestuur in gesprek om hun plek aan de tafel ter discussie te stellen.

Invloed aanwenden

"Maar we zitten nog wel aan de Ontzorgtafel", zegt Van Hees desgevraagd na de het bestuurlijke overleg dat Dorpsbelangen Schoonebeek vanavond hield. "Ons standpunt is dat als we van die tafel weg zouden lopen, onze invloed helemaal weg is. En die invloed willen we blijven aanwenden om te zorgen dat die handtekening er niet komt. Nu niet, morgen niet en overmorgen niet." Daarmee doelt Van Hees op het voornemen dat een willekeurige, niet representatieve vertegenwoordiging van de Schoonebeker bevolking straks een privaatrechtelijke overeenkomst met de NAM zou moeten ondertekenen over de manier van de afvalwaterverwerking.

En dat is tegen het zere been van zowel Dorpsbelangen als Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS), dat de Ontzorgtafel al wel verliet. Volgens beide belanghebbenden moet dit in de vergunning van de NAM komen te staan of door overheden zelf worden geregeld. "Vijlbrief moet dit gewoon zelf ondertekenen, er moet geen krabbel van een onafhankelijk voorzitter komen. Dat kan niet", vindt Van Hees. "Vijlbrief is degene die ja of nee zegt als het om dit project gaat. Het gaat ons om de principiële dingen. Het afsprakenkader moet goed geborgen worden op de juiste plekken. En dat kan niet met een handtekening van een onafhankelijk privaatrechter."

Magnitudegrens aanpassen

Dorpsbelangen nam vanavond meteen de moeite om het afsprakenkader "nog even verder door te akkeren", aldus Van Hees. En niet zonder resultaat. "We hebben morgen opnieuw een bijeenkomst om dit kader te bespreken. Een heikel punt dat eruit moet is dat de bevingsmagnitude drie is voordat de NAM stopt met de werkzaamheden in Schoonebeek. Als zij pretenderen dat het hier veilig is, kan dat ook best worden bijgesteld naar een magnitude van twee", zegt Van Hees.