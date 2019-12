Winkeliers Tamboerpassage zien niets in vernieuwde verhuisregeling

Winkeliers in de Tamboerpassage in Hoogeveen zien niets in de opgepoetste verhuisregeling van de gemeente. Ze zien meer in de ontwikkeling van woningbouw op hun locatie, want dan is verhuizing financieel wel aantrekkelijk.

Al twee jaar lang bestaat de verhuisregeling van de gemeente Hoogeveen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat er te veel leegstand is in de Hoofdstraat, het kernwinkelgebied. Winkeliers uit de omliggende straten, maar vooral ook de Tamboerpassage, hapten niet toe. Een winkelier die wel verhuisde uit de Tamboerpassage naar de Hoofdstraat deed dat zonder subsidie. Dat zeggen de andere winkeliers tenminste. "Want zijn vorige winkel heeft nog steeds een winkelbestemming en die zou er met een verhuissubsidie zijn af gegaan."

Oppositie: 'Had niet verlengd moeten worden'

De complete oppositie in de raad vindt dat de verhuisregeling daarom nog niet verlengd had moeten worden. Eerst zou de wethouder met de ondernemers van met name de Tamboerpassage moeten spreken. Roelof Bisschop (VVD): "We hebben al in 2017 gemerkt dat de dialoog met de eigenaren van de Tamboerpassage niet lekker verloopt. Nu horen we opnieuw dat de ondernemers niet tevreden zijn over het gesprek met de gemeente."

Maar de motie redt het niet. Wethouder Erik Giethoorn (CDA) heeft dan al gezegd dat hij het 'onzin' vindt dat er niet gesproken zou worden met de ondernemers. Dat heeft volgens hem juist geleid tot de wijzigingen in de nieuwe regeling. Giethoorn is blij dat de verhuisregeling doorgaat, want lang niet elke gemeente kan een verhuissubsidie aanbieden aan winkeliers.

'Er moet iets redelijks tegenover staan'

Winkelier Arie Veldman is voorzitter van de vereniging van eigenaren in de Tamboerpassage. Hij zegt na afloop van de raadsdiscussie dat het 'triest' is hoe het gaat. Veldman: "Er moet iets redelijks tegenover een verhuizing staan. Deze verordening biedt maar een klein plusje ten opzichte van de vorige verhuisregeling, maar die is niet toereikend."

De ondernemers zijn wel bezig met een woningbouwplan dat de gemeente als eerste naar voren bracht toen het de toekomst van de Tamboerpassage beschreef. Woningen die de winkels moeten vervangen. Veldman: "Als een belegger zegt: 'we kopen de hele Tamboerpassage', en die geeft daar een goed bedrag voor, dan is het helemaal klaar."

Tweehonderd huizen

Jean Christophe Poiron van het Brabantse vastgoedbedrijf Poiron-groep is al eigenaar van twee winkelpanden in de Tamboerpassage, waaronder de Zeeman. Poiron wil het woningbouwplan graag van de grond trekken. "We willen een wijkje creëren met zowel sociale woningbouw als vrijesectorwoningen. Het moet een toonaangevend plan worden met, wat ons betreft, een paar slanke woontorens. We denken aan zo'n tweehonderd woningen."

Theater De Tamboer zou in het plan moeten worden opgenomen, er zou een parkje komen en van de winkels zou alleen de supermarkt blijven. "Maar de aantallen woningen die de gemeente zou toestaan, zijn beslissend voor ons", aldus Poiron.

'Blij dat nieuwe regeling is aangenomen'

Wethouder Erik Giethoorn spreekt half januari opnieuw met de ondernemers over het woningbouwplan. "We hebben ook de stip op de horizon dat er woningbouw mogelijk zou zijn, dus we gaan in gesprek." Maar de verhuisregeling staat, wat Giethoorn betreft, daar los van. "We krijgen signalen dat ondernemers goed uit de voeten kunnen met de nieuwe regeling, dus ik ben blij dat die is aangenomen."