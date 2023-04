Drukkerijmuseum krijgt niet nog een uitnodiging van gemeente voor gesprek

Hij roept de wethouder op om tot het uiterste te gaan om de geschiedenis van de drukkunst in welke vorm dan ook zichtbaar te houden voor inwoners en toeristen. "Er mag heel creatief en vernieuwend naar gekeken worden. Of dat in het Drukkerijmuseum zelf is, of ergens anders. Of digitaal. Als het maar bewaard blijft, in welke vorm dan ook. We hebben prachtige (grafische) bedrijven. Misschien hebben die ruimte over?"

"Natuurlijk vinden we het belangrijk dat de drukgeschiedenis behouden blijft", reageert de wethouder. En die drukgeschiedenis wordt al op meerdere plekken getoond. Zo staan er op de Groenmarkt in het centrum zitelementen in de vorm van letters, die samen het woord Meppel vormen. En in de wijk Nieuwveense Landen zijn alle straten in een buurt vernoemd naar het drukkerijverleden, met straatnamen als Drukpers, Manuscript of Zeedruk. "Als het niet kan in Drukkerijmuseum, gaan we echt wel aan de gang om dat zichtbaar te houden voor Meppel."

Definitiever

Nu de raad het plan van CDA en PvdA niet steunt, lijkt het erop dat op 1 juni de deuren van het Drukkerijmuseum definitiever dichtgaan.

Alhoewel. Onder meer VVD en CDA botsen over de timing van het voorstel, waarom dat nu pas is. "Ja, het is misschien te laat", erkent Knorren. "Maar geen enkele andere partij is ergens mee gekomen. "Steek gewoon de hand uit om dat museum te houden. De verantwoordelijk ligt bij het museumbestuur. Geen twijfel over. Misschien hebben ze net dat ene zetje nodig. Wat is er op tegen om nog één keer te praten? Waarom komt u zelf niet met een voorstel dan?"