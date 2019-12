Binnenstad Assen gedeeltelijk donker, Vaart in Assen werkt aan oplossing

Een gedeelte van de binnenstad van Assen zit in aanloop naar deze kerst zonder kerstverlichting. De reden hiervoor is een conflict tussen Erik de Boer van CopyXpress en binnenstadsvereniging Vaart in Assen.

Het plan van Vaart in Assen is dat de kerstverlichting in de Kloekhorststraat en de Groningerstraat stroom krijgen van reproservice CopyXpress van De Boer. Zonder overleg is de stekker aan de buitenkant van zijn pand gestopt en daar is De Boer niet van gediend. "Ik kan het niet hebben dat er zomaar een stroomstoring komt door de kerstverlichting en dat mijn servers uitvallen in mijn winkel. Ik heb alle stroom zo geoptimaliseerd dat dat niet zomaar kan." Hij heeft inmiddels de stekker uit het stopcontact gehaald.

De Boer kreeg te horen dat het verwijderen van de stekker illegaal zou zijn, toch blijven de straten donker zolang Vaart in Assen niet over de brug komt. "De gemeente heeft de vereniging aangesteld om de binnenstad beter te maken, maar waar is de gemeente in dit conflict? De gemeente is helemaal niet bezig om de binnenstad te verbeteren."

Kosten

Niet alleen de kans op een stroomstoring is voor De Boer een probleem, ook is hem niet gevraagd om te betalen voor de stroom van de kerstverlichting. "Er hangt nu kerstverlichting van bijna drie straten op. Dat moet ik dan betalen? Vaart in Assen krijgt vier ton subsidie voor dit soort dingen. Ik heb gewoon die stekker er weer uitgehaald." De Boer gaat nu onderzoeken wat de kosten zijn van het gebruik van de kerstverlichting.

'Nog voor de kerst brandt er licht'

Kjeld Vosjan van Vaart in Assen geeft aan dat er druk gezocht wordt naar een oplossing. "In eerste instantie gingen we nadenken over een financiële oplossing, maar De Boer wil liever helemaal geen stekker in zijn stopcontact en dus zochten we verder." Vaart in Assen is nu bezig met het aanleggen van een stopcontact bij een andere ondernemer. "Ik weet niet wanneer dat stopcontact klaar is, maar nog voor de kerst branden er lampjes in die straat."

Vosjan wil zelf niet spreken van een conflict. "Het is niet netjes hoe de leverancier van de verlichting het heeft afgehandeld. De stekker had er niet zomaar in gemogen en daarom zijn we ook direct bij hem op bezoek geweest om te melden dat we zochten naar een oplossing." Ook is de leverancier op bezoek geweest bij CopyXpress. "Dan zijn er inderdaad al twee mensen bij hem geweest om te zeggen dat er een oplossing komt. Ik kan me voorstellen dat hij dan spreekt van een conflict."

Volgens Vosjan moet er zo snel mogelijk weer licht branden in de straten. "Het klinkt eenvoudig, maar we lopen nog tegen wat technische dingen aan. Maar we lossen het op!"

Smilde

Even verderop, in Smilde, hebben ze het heel anders geregeld, en daar werkt het wel. Al jaren hangt daar kerstverlichting door het dorp.

Helma Mulder van de Stichting Kerstverlichting aan de Vaart op de Smilde's begrijpt wel dat er een conflict kan ontstaan, maar begrijpt niet dat een hele straat zonder verlichting zit. "Iedereen in het dorp werkt mee aan de kerstverlichting. We hebben 150 vrijwilligers en daarnaast werken de bedrijven belangeloos mee. Maar die hebben vaak maar één gedeelte van de kerstverlichting van de vele verlichting in het dorp."

Mulder is zelf wel streng op het gebruik van de kerstverlichting in het lintdorp. "We kunnen niemand dingen verplichten, iedereen doet het vrijwillig. Maar als iemand zijn verlichting te vroeg of te laat aan doet, dan stuur ik wel even een mailtje dat het mooier is dat iedereen tegelijk de verlichting aandoet. Dan straal je ook samenhorigheid uit. Daar gaat het om."