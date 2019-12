Ondernemen in Drenthe: 'Onze boten varen van de poolcirkel tot Zuid-Amerika'

Zijn bedrijf Stadtmüller Orthopedie is inmiddels ook geen kleintje meer. Het bedrijf heeft, behalve in Meppel, ook vestigingen in Klijndijk en Leeuwarden. Binnenkort breidt Stadtmüller ook uit naar Groningen.

Stadtmüller vindt het leuk om modieus schoeisel te ontwerpen. "Veel mensen hebben last van hun voeten en komen dan bij mij terecht. Maar ze willen ook graag eens een leuke schoen hebben. Mensen willen schoenen kopen en dan krijgen ze ineens een verwijsbriefje van de dokter." Stadtmüller wijst op de traditionele orthopedische schoenen. Volgens hem is er bij zijn bedrijf vrijwel alles mogelijk.

Ook is Stadtmüller bezig met het maken van schoenen voor mensen in de zorg en de horeca. De Meppeler ondernemer kwam in contact met een vrouw die in de zorg haar voeten 'kapot liep'. "In de zorg krijg je wel bedrijfskleding, maar de schoenen zijn ondergeschikt", zegt Stadtmüller. De schoenen die zijn bedrijf ontwikkelt, krijgen drie verschillende zolen. Ook zijn ze goed afneembaar en zijn ze antislip. "We denken dat dit een succesverhaal wordt", aldus Stadtmüller.

Schoonheidssalon Zuiver

Aan tafel bij Ondernemen in Drenthe zit deze keer ook Daniëlle Selles. Zij runt de schoonheidssalon Zuiver. "Ik wilde altijd al een eigen salon", vertelt ze. "Ik wist ook al heel goed dat ik het heel natuurlijk en zuiver wilde doen. Dus waarom dan niet Zuiver als naam kiezen?"

Veel van haar producten zijn zuiver, zo stelt ze. "Ik heb mijn visitekaartjes op compostpapier laten drukken", legt Selles uit. "Ook gebruik ik geen folders. Mijn klanten kunnen online mijn aanbod zien. En ik maak mijn eigen wattenschijfjes."

Selles is bepaald niet de enige met een schoonheidssalon. Hoe zorgt ze ervoor dat ze zich onderscheidt? "Ik heb echt de keuze gemaakt om mijn te specialiseren in huidverbetering op een natuurlijk manier. Huidverbetering doe ik bijvoorbeeld bij mensen met fijne lijntjes of rimpeltjes, of mensen die acne hebben." Het concept slaat aan, want Selles is met haar onderneming genomineerd voor het Duurzaamste bedrijf van Nederland.

Boten van aluminium

Remko Germeraad van Alumax houdt zich weer met een heel andere tak van sport bezig: boten van aluminium. Het bedrijf bouwt aluminium boten voor particulieren, maar ook voor multinationals. "De boten die wij verkopen varen van boven de poolcirkel tot Zuid-Amerika en alles wat daar tussenin ligt", zegt Germeraad.

Ook maakte zijn bedrijf de watertaxi's van Rotterdam. "Daar hadden ze eerst zes van polyester, maar die gingen kapot", aldus de ondernemer uit Meppel. "Toen hebben wij ze van aluminium gebouwd." De verkochte boot is volgens Germeraad nog altijd het beste visitekaartje. "We zijn ons er heel bewust van dat elke boot wordt gezien. Het is voor de eigenaar vaak ook een emotioneel product en vertelt daar graag over."

De zaken gaan ook goed voor Alumax. "In Meppel werken we met vijftien mensen, maar we kunnen de vraag niet aan", legt hij uit. "Dus we hebben meerdere partijen die met ons samenwerken. Maar we willen uiteindelijk zelf ook ons bedrijf uitbreiden." Alumax bouwt gemiddeld zo'n zestig tot tachtig boten per jaar. Dat moeten er uiteindelijk honderd worden.

Prijskaartje van zo'n aluminium boot? "We hebben boten vanaf 5.000 euro. Maar we hebben ook zulke uitgebreide boten, dan ga je al richting een miljoen."

Ondernemen in Drenthe