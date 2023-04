Seksspeeltjesbedrijf EasyToys groeit stevig door

Buitenland

Het merendeel van de omzet komt inmiddels uit het buitenland. EQOM is actief in acht landen. Idema denkt dat er nog veel groei te behalen valt. De topman heeft ook de indruk dat seksualiteit steeds meer uit de taboesfeer komt. "We merken dat de taboes steeds minder worden. Mensen worden steeds opener en willen serieus investeren in een plezierig seksleven."

Vibrators bij de HEMA

Tegenwoordig zijn de producten van EQOM ook lang niet meer alleen online te bestellen. Zo kondigde HEMA in samenwerking met EasyToys in december vorig jaar een nieuwe lijn met intieme speeltjes aan. De collectie met vibrators, condooms en flesjes massageolie moest beschikbaar worden in honderden filialen van de Nederlandse keten. EasyToys is ook een samenwerking aangegaan met lingerieketen Hunkemöller. Het bedrijf is ook hoofdsponsor van FC Emmen.