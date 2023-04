Doorstroming huizenmarkt blijft lastig, merkt ook seniorenmakelaar in Assen

300 gesprekken en 32 verhuizingen. Dat is wat seniorenmakelaar Hennie Arends in één jaar heeft bereikt. Zij merkt dat er zeker behoefte is aan doorstroming bij senioren, alleen zijn er op dit moment te weinig passende woningen voor deze groep mensen.

De seniorenmakelaar helpt senioren die op termijn hun huis willen verlaten en willen wonen op een plek die ingericht is op veilig ouder worden. Dit initiatief is een proef van Actium in samenwerking met de gemeente Assen, Zorggroep Drenthe, Icare, Interzorg en Vaart Welzijn. De proef is vorig jaar gestart en duurt tot 1 februari 2024.

Verschillende verhalen

Tijdens die gesprekken hoort de makelaar veel verschillende verhalen. "Sommige mensen willen blijven wonen waar ze nu wonen, maar ook een groep mensen die wil verhuizen. Alleen is er nu bijna geen alternatief voor een andere woning. Die mensen helpen wij bijvoorbeeld ook eerst met een andere oplossingen, zoals een extra trapleuning of een beugel in de badkamer. Dan kunnen ze langer zelfstandig thuis wonen."

Eén van die ouderen waarbij Arends thuis is geweest, is Pia Hummel (78). Zij staat al 23 jaar ingeschreven bij de woningcorporatie, maar hoeft op dit moment nog niet te verhuizen. Toch schakelde ze de hulp in van Arends. "Ik wilde iets meer weten van de ins- en outs van het ingeschreven staan. En waar ik eventueel naar toe kan verhuizen, want er is de afgelopen tijd veel aanbod bijgekomen in de woningmarkt."

Geen passende woning

Op dit moment zit Hummel nog goed in haar eengezinswoning. Toch kijkt ze rustig om haar heen naar een nieuw huis, want ze weet dat ze een dagje ouder wordt. "Het is nog niet urgent om te gaan verhuizen. Alleen op een gegeven moment komt de tijd dat je niet meer alles kan doen zoals je gewend bent. En dan moet je bij jezelf nagaan of het niet tijd is om naar een nieuwe passende woning te gaan."

Aanpassingen in huis zijn voor Hummel niet de beste oplossing. "Een traplift neemt zoveel ruimte in beslag, dat is ook niet altijd alles. Daarin kijk ik wel rond." Maar een nieuw thuis, die heeft ze nog niet gevonden. "Ik heb wel bezichtigingen gehad, maar die woningen voelden nog niet als thuis."