Cosis-cliënten mogen langer beschermd wonen

Het gaat om 64 mensen die beschermd wonen. Cosis vond dat de druk op de cliënten te hoog werd opgevoerd: de een heeft meer tijd nodig dan de andere. De cliënten zouden daardoor instabiel kunnen raken, vreest de zorgorganisatie. Cosis is tevreden dat de termijn op een jaar gesteld is.

Ook de gemeenten kunnen leven met de termijn die de rechter heeft vastgesteld. Volgens wethouder Dennis Bouwman van de gemeente Midden-Drenthe biedt het perspectief: "Wij zijn tevreden over de uitspraak. We kunnen nu door met de inkoop van zorg voor onze inwoners."

Gegevens personeel overleggen

De termijn voor zelfstandig wonen was niet de enige eis van de gemeenten die Cosis heeft aangevochten. De gemeenten eisen namelijk ook dat voor alle personeelsleden een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) wordt overlegd. Zonder zo'n VOG geen contract voor Cosis, was de boodschap.

De rechter heeft de gemeenten gelijk gegeven. Dat betekent dat Cosis dus moet aantonen dat het personeel van onbesproken gedrag is. Volgens de gemeenten is dat belangrijk voor de controle op de kwaliteit van de zorg, zegt een woordvoerder van de gemeente Assen. "We zijn blij dat de gemeenten in het gelijk zijn gesteld over het opvragen van VOG's in het aanbestedingsproces. We moeten kunnen vaststellen of personeel aan de kwaliteitseisen voldoet."

Kostprijs onderzoeken

Verder komt er een nieuw onderzoek naar de prijzen van de zorg. Cosis verwijt de gemeenten dat ze niet genoeg willen betalen, onder meer doordat de lonen stijgen maar de tarieven die de gemeenten betalen daar niet op aangepast worden. In het nieuwe onderzoek wordt dus gekeken hoe reëel de tarieven zijn.

Het gaat om de gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Hoogeveen, Meppel, Westerveld, Noordenveld, Tynaarlo, De Wolden en Aa en Hunze. Op het gebied van beschermd wonen voor psychiatrische cliënten is Cosis in die gemeenten de grootste instelling.

