Kenan weer thuis: 'Morgen gaan we het vieren'

Kenan moet thuis verder herstellen. "Het gaat goed met Kenan, maar hij kan zijn hand nog niet bewegen. Ik hoop dat dat weer terugkomt", vertelde vader Mahmoud Hasan in het ziekenhuis vanmiddag, toen nog niet duidelijk was dat Kenan naar huis mocht. "De dokters zeggen dat we geduld moeten hebben."

Bijna een week lag Kenan in het ziekenhuis. Bij de explosie in de grillroom van zijn vader lag hij zo'n vijf uur lang in het puin, voordat reddingswerkers hem konden bevrijden.

Moe

Volgens Hasan is zijn zoon nog moe. "Hij slaapt niet zo goed 's nachts, misschien vijf uurtjes." Zodra het kan wil zijn vader op vakantie.

Vanmiddag hoopte Hasan dat Kenan binnen een paar dagen naar huis mocht, dat ging dus sneller dan verwacht:

Brandwonden

Vader Hasan heeft zelf brandwonden aan zijn hoofd en armen. Hij ligt de bewuste zaterdagmiddag te slapen in de ruimte boven zijn grillroom. Als hij een gaslucht ruikt, gaat hij op onderzoek uit. Op zoek naar de vreemde lucht komt hij in de kelder uit. Daar doet hij het licht aan, waarna binnen een halve minuut een ontploffing volgt. Hasan belandt onder het puin, maar kan er in tegenstelling tot zijn zoontje, al snel onder vandaan komen.

Heel Coevorden leeft in de dagen na de ontploffing mee met het gezin. Ondernemers zetten spaarpotjes op hun toonbanken en ook komt er een online doneeractie. "Dat mensen geld inzamelen is heel lief", zegt Hasan daarover.