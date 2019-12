Voedselbank Noordenveld moet na brand opnieuw beginnen

In het nieuwe jaar trekt de voedselbank in een nieuw pand aan de Ceintuurbaan Noord (naast de kledingbank), maar tot die tijd werken ze vanuit drie zeecontainers. "Dit is eigenlijk niet werkbaar", zegt vrijwilliger Jo Schoorman. Haar collega valt haar bij. "Omdat we steeds met spullen moeten verhuizen gaan de producten veel vaker door onze handen. Dit is inderdaad niet echt werkbaar", zegt Bouke Schaap. "In het nieuwe jaar kunnen we gelukkig terecht in ons nieuwe pand hiernaast."

De voedselbank in Roden verstrekt voedsel aan 45 gezinnen. Om de aankomende maanden genoeg voedsel in huis te hebben gaat de Voedselbank Roden morgen flyeren bij verschillende supermarkten. "Zie je al die kratten staan? Die gaan we morgen allemaal vullen en misschien nog wel meer."