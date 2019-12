'Kerstman' Harmjan zoekt de liefde dit jaar dichter bij huis

Vorig jaar nog probeerde hij zijn liefde te vinden via het tv-programma Boer Zoekt Vrouw. Harmjan Tabak uit Diever stuurde een brief naar champignonteler Michelle, maar helaas draaide dat op niets uit. Misschien omdat hij geen champignons lustte? Nu doet hij in ieder geval een nieuwe poging: tijdens Sfeervol Diever loopt 'kerstman' Harmjan van 18.00 uur tot 22.00 uur door het centrum van Diever, op zoek naar zijn kerstvrouw.

Speeddaten in het openbaar

"Het mooiste zou zijn als vrouwen vooraf de organisatie benaderen, dan worden er kerstpakjes geregeld natuurlijk. Dan gaan we speeddaten in het openbaar en ik verzin wel wat we moeten doen, komt allemaal goed", verzekert Harmjan.

'Nuchtere, Hollandse vrouw'

Waar is Harmjan eigenlijk naar op zoek? "Dat maakt me echt niet zoveel uit", is zijn eerste reactie. Na aandringen vertelt hij "een nuchtere, Hollandse dame vind ik prima."

Voor degenen die denken 'hé, dat is misschien iets voor mij', een korte omschrijving van Harmjan: hij is 31 jaar, 1.83 m. lang, woont in Diever, is elektricien in de scheepsvaart en voetbalt, maar 'meer voor de derde helft, voor de gezelligheid'.