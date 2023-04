MM Culinair gaat dit jaar niet door, toekomst culinair festival onzeker

Na tien edities komt er voorlopig een einde aan het vorkje prikken op hoog niveau in Emmen: het culinaire feestje MM Culinair gaat dit jaar niet door. Of en hoe het festival in de toekomst terugkeert, is nog maar de vraag.

Organisator Leonie Pluyter heeft naar eigen zeggen de handen meer dan vol aan diverse evenementen. Met als gevolg een harde keuze die niet makkelijk viel. "Het is alsof je de verkering uitmaakt."

Vorig jaar vierde MM Culinair nog het tienjarig jubileum nadat er twee jaar lang door corona niets mogelijk was. Tijdens het fijnproeversfeestje, traditiegetrouw in september, verandert een deel van het Emmer stadshart in een groot openluchtrestaurant.

Nu het virus niet langer de scepter zwaait over de festivalagenda's, moest Pluyter naar eigen zeggen alsnog een lastige knoop doorhakken. Vanochtend maakte ze bekend dat het voor 2 en 3 september geplande evenement niet doorgaat.

Energie verdelen

Voornaamste reden is volgens Pluyter haar inmiddels uitpuilende agenda. Naast het Barrel Food Truck Fest in mei en het C'est La Vie Festival in juli, draagt de evenementenorganisator ook de zorg voor de Uitmarkt in september en deels Emmen Onder Nul in de wintermaanden. "Over al die zaken moet ik mijn energie verdelen."

In de laatste jaren viel wel op dat het lijstje met deelnemende restaurants steeds verder terugliep. In de beginjaren haakten er rond de 20 etablissementen aan, tijdens de afgelopen twee edities bleef de teller rond de tien hangen. Pluyter erkent dat de horeca te kampen heeft met personeelstekorten en dure inkoop. "Redenen dat het deelnemersveld tijdens de latere edities kleiner is geworden."

Mijn kindje

Het is hoe dan ook een moeilijke beslissing geweest, aldus Pluyter. "Het is heel lang mijn kindje geweest, het eerste festival wat echt een eigen productie is geweest. Aan de ene kant stemt het besluit me verdrietig, aan de andere kant is er ook opluchting."