Politie geeft beelden vrij van explosie bij plofkraak Nieuw-Dordrecht

Andere camerabeelden laten een donkere Audi zien, die rond 4.30 uur achteruit vanaf de Oranjedorpstraat het Rietdekkershof inrijdt. Volgens de politie reed die auto langere tijd rond in Zuidoost-Drenthe. "Dat gebeurde eerder in de nacht, voorafgaand aan de plofkraak. Een zwarte Audi wordt onder andere gezien op de Dordsedijk in Klazienaveen. Deze auto kwam uit de richting van Weiteveen en had ook witte kentekenplaten."