Dit weekend in de Drentse natuur: 14 en 15 december

Fotografeer de bijzondere strubben bij Schipborg, help vogels de winter door of trek je laarzen aan en maak een wandeling over het Dwingelderveld. Het kan dit weekend allemaal in Drenthe!

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

Fotografeer Heksenbomen

Tijdens deze fotografie-excursie breng je de prachtige strubben bij Schipborg in beeld. Strubben zijn oude, door schapenvraat grillig uitgegroeide eiken. In de winterperiode zijn de bijzonder gevormde strubben goed te zien en te fotograferen. Ze roepen een sprookjesachtige, soms bijna mystieke sfeer op. Kinderen noemen deze bomen niet voor niets 'heksenbomen'. Het gebied bij Schipborg waar deze strubben-bomen groeien, is het grootste archeologische rijksmonument van ons land. Tijdens de excursie heb je de tijd om zowel het landschap als de strubben goed in beeld te brengen.

Wandeling Dwingelderveld

Wandel met een gids van Natuurmonumenten over het Dwingelderveld. De gids vertelt je over de planten en dieren die er voorkomen en over de natuurontwikkeling in het gebied. Na afloop staat er een kop warme chocolademelk klaar!

Vogels in de winter

In het Boswachterslab in Buitencentrum Drents-Friese Wold leer je alles over vogels in de winter. Welke vogels overwinteren eigenlijk in Nederland? Sommige vogels trekken in de winter naar het warme zuiden, maar waarom komen of blijven andere vogels juist in Nederland? De gids van Staatsbosbeheer legt het je uit! Om de vogels een handje te helpen ga je zelf lekkernijen maken die je thuis op kan hangen.

Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.